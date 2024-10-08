Смертельное столкновение произошло в Селивановском районе. ДТП произошло вечером 7 октября около деревни Лобаново – участниками аварии стала черная иномарка и грузовая ГАЗель. Олег Лапшин,

Смертельное столкновение произошло в Селивановском районе. ДТП произошло вечером 7 октября около деревни Лобаново – участниками аварии стала черная иномарка и грузовая ГАЗель. Олег Лапшин, зам. начальника отдела ГАИ области На 19-м километре автодороги «Малышево – Красная Горбатка» водитель автомобиля Тойота Королла 1960 г. р. (64 года), при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества