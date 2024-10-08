Вернули деньги за списанный штраф после аварии на самокате. Владимирцу удалось добиться справедливости после выхода материала “Шестого канала” в эфир. Александр Максимов арендовал

Вернули деньги за списанный штраф после аварии на самокате. Владимирцу удалось добиться справедливости после выхода материала “Шестого канала” в эфир. Александр Максимов арендовал самокат у компании «Экоплюс» и отправился на прогулку. Двухколесный транспорт проехал несколько километров и развалился напополам. Александр Максимов, пострадавший от услуг кикшеринга ДАТЬ ДАТУ: 4 сентября 2024 г. Проезжая около поворота на