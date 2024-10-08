В городе идет ремонт лестниц. Например, сейчас работы идут на лестницах с улицы Муромской к дому №12 на улице Октябрьской и в районе дома №22 на улице Мира. Потом планируют отремонтировать

В городе идет ремонт лестниц. Например, сейчас работы идут на лестницах с улицы Муромской к дому №12 на улице Октябрьской и в районе дома №22 на улице Мира. Потом планируют отремонтировать несколько лестниц на улицах Мира и Нижняя Дуброва, рассказали в пресс-службе мэрии. На прошлой неделе закончили ремонт лестницы у Успенского собора к Палатам ВСМЗ.