Владимирские энергетики активно подключают соцобъекты и жилые дома к отоплению. Напомним, сезон горячих батарей начался с 7 октября — так решили муниципальные власти, подписав

Владимирские энергетики активно подключают соцобъекты и жилые дома к отоплению. Напомним, сезон горячих батарей начался с 7 октября — так решили муниципальные власти, подписав соответствующее постановление. Местный филиал «Т Плюс» уже отчитался за первые дни работы — начали, конечно же, с больниц, школ и детских садов. Из пресс-релиза Владимирского филиала «Т Плюс» Традиционно, приоритет отдан