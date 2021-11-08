По одному в ноябре и декабре.

Двое жителей Владимирской области получат по 100 тысяч рублей за вакцинацию от коронавируса. По одному в ноябре и декабре. Акцию решено продлить до конца года.Среди всего списка привитых случайным образом будут выбраны две фамилии. Сертификат победителя опубликуют на официальном сайте проекта бонусзаздоровье.рф.Ранее мы сообщали, что сотрудница Киржачской районной больницы Валентина Ефремова 100 тысяч рублей в лотерее среди граждан, прошедших иммунизацию. Участниками автоматически становятся все привившиеся россияне.