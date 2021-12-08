Муниципальное МКУ «Благоустройство» сообщает, что в связи с проведение работ по монтажу...

Муниципальное МКУ «Благоустройство» сообщает, что в связи с проведение работ по монтажу светильников на улице Ерофеевский спуск в районе поворота на ул. Гагарина, 9 декабря 2021 года с 13:00 до 15:00 движение автотранспорта на этом участке будет затруднено.Мэрия Владимира напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото: https://vladimir-city.ru/