Президент Путин отправил экс-прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина на 5 лет в Башкортостан. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации. 8

Президент Путин отправил экс-прокурора Владимирской области Игоря Пантюшина на 5 лет в Башкортостан. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации. 8 декабря Пантюшин освобожден от занимаемой должности, теперь он будет служить прокурором Республики Башкортостан. Государственный советник юстиции 2 класса, кандидат юридических наук Игорь Пантюшин занимал пост прокурора нашей области с 31 октября 2013