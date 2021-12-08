Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения муниципальным унитарным...

Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура провела проверку исполнения муниципальным унитарным предприятием «Спецпредприятие» законодательства об оплате труда.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, на момент проверки на нем трудилось 55 человек. Даты выплаты заработной платы - 10 и 25 числа каждого месяца.Как стало известно, сотрудникам не выплатили заработную плату за октябрь 2021 года.В этой связи межрайонной прокуратурой в отношении директора муниципального предприятия вынесено постановление о возбуждении административного дела о невыплате или неполной выплате зарплаты лицом, уже подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение.Ему внесли представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.Фото: https://pixabay.com/ru/