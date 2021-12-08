Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю 1972 года рождения. Его признали виновным...

Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю 1972 года рождения. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшей, повлекшим по неосторожности смерть.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, с 30 июня по 1 июля 2021 года обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире в Меленках. Там из-за личной неприязни он умышленно нанес своей знакомой кухонным ножом удар в ногу.Указанными действиями злоумышленник причинил потерпевшей слепое колото-резаное ранение бедра со сквозным повреждением бедренной артерии и вены, которое осложнилось острой наружной кровопотерей. Это повлекло за собой тяжкий вред здоровью и смерть женщины.Причиной конфликта стало недовольство знакомой подсудимого тем, что он не пошел еще за спиртным, а также ее ревность к другой женщине. После совершения преступления подсудимый вышел на улицу и несколько часов ходил по городу. Вернувшись домой, он обнаружил женщину мертвой. Преступник вытащил ее тело из квартиры сначала в подъезд, а потом на улицу, где оставил его у сараев во дворе дома.Суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 лет и 5 суток лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/