Проход ледяных масс завершился. Часть разобранного ранее сооружения вернули на привычное место.

В Вязниках восстановили автомобильное сообщение через Клязьму. Понтонный мост из-за ледостава. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Владимирской области.В результате почти 500 жителей 16 населенных пунктов оказались оторваны от внешнего мира. Передвигаться на другую сторону реки разрешалось только пешком. Объезд был организован по трассе «Гороховец-Фролищи-Санхар-Бурино-Козлово».Проход ледяных масс завершился. Часть разобранного ранее сооружения вернули на привычное место.