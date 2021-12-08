5 декабря текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратился 32-летний местный...

5 декабря текущего года в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» обратился 32-летний местный житель. Мужчина сообщил о том, что неизвестный совершил кражу принадлежащего ему мобильного телефона стоимостью 14 000 рублей.Заявитель пояснил, что в вечернее время он подвез на своем автомобиле незнакомого молодого человека, после чего обнаружил пропажу телефона, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские ППС совместно с оперативниками уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 24-летний житель Коврова.Обвиняемого задержали. Молодой человек успел избавиться от сим-карты и сбросить настройки мобильного телефона, чтобы впоследствии использовать его в своих целях. Полицейские изъяли похищенное имущество.Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» в отношении 24-летнего ковровчанина возбуждено уголовное дело по признакам совершения кражи. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото: https://pixabay.com/ru/