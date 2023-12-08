Всероссийскому научно-исследовательскому институту – 65 лет. В честь этого юбилея в регионе состоялась международная научно – практическая конференция. В центре внимания ее участников –
<a href="https://33live.ru/novosti/08-12-2023-65-letie-vserossijskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-zashhity-zhivotnyx-otmetili-provedeniem-mezhdunarodnoj-konferencii.html" target="_blank">65-летие Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных отметили проведением международной конференции</a> - Всероссийскому научно-исследовательскому институту – 65 лет. В честь этого юбилея в регионе состоялась международная научно – практическая конференция. В центре внимания ее участников –
[url=https://33live.ru/novosti/08-12-2023-65-letie-vserossijskogo-nauchno-issledovatelskogo-instituta-zashhity-zhivotnyx-otmetili-provedeniem-mezhdunarodnoj-konferencii.html]65-летие Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных отметили проведением международной конференции[/url] - Всероссийскому научно-исследовательскому институту – 65 лет. В честь этого юбилея в регионе состоялась международная научно – практическая конференция. В центре внимания ее участников –