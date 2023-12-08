Всероссийскому научно-исследовательскому институту – 65 лет. В честь этого юбилея в регионе состоялась международная научно – практическая конференция. В центре внимания ее участников –

Всероссийскому научно-исследовательскому институту – 65 лет. В честь этого юбилея в регионе состоялась международная научно – практическая конференция. В центре внимания ее участников – ветеринария в продовольственной и биологической безопасности. В открытии этого конгресса принял участие и руководитель института. Как отметил Роман Рыбин, в настоящее время главная задача учреждения – проведение работ по импортозамещению. Среди