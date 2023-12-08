Ковровчанка вызвала спасателей, что те помогли снять кольцо. По словам девушки, она ударилась дома, палец опух и снять украшение самостоятельно она уже не смогла. О происшествии рассказал

Ковровчанка вызвала спасателей, что те помогли снять кольцо. По словам девушки, она ударилась дома, палец опух и снять украшение самостоятельно она уже не смогла. О происшествии рассказал блогер-спасатель из ковровского ПСО Михаил Быков в своем сообществе «#заметки_спасателя» во «ВКонтакте». Спасателям пришлось прибегнуть к помощи слесарного инструмента. В итоге кольцо удалось перекусить. Пострадавшей дали рекомендацию обратиться