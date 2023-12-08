Уборка ведется ежедневно.

Во Владимирской области усилили контроль за очисткой от снега и наледи платформ, пешеходных мостов и тоннелей на железнодорожных станциях. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.В целом для уборки и вывоза снега на железной дороге задействованы 103 единицы снегоуборочной и снегоочистительной техники. Железнодорожники и подрядчики ежедневно очищают территории станций и вокзалов ото льда, посыпают платформы реагентами и песком. Санитарное состояние платформ постоянно контролируется.Напомним, за ноябрь 2023 года со станций и перегонов магистрали снегоуборочной техникой — это более чем в два раза больше, чем за тот же период прошлого года.