Наши земляки показали отличный результат на первенстве ЦФО по самбо, завоевав медали всех достоинств.

Наши земляки показали отличный результат на первенстве ЦФО по самбо, завоевав медали всех достоинств. Об этом сообщила Министерства физической культуры и спорта Владимирской области.Состязания проходили в Серпухове и собрали свыше 300 сильнейших бойцов из разных регионов страны. В результате первые места заняли сразу два спортсмена из Карабанова – Максим Иванюк и Арина Фурманова. Серебряную медаль забрал Максим Тарасов из Юрьев-Польского. На почётных третьих местах оказались муромский боец Даниил Черемин, владимирец Григорий Мартынов и атлет из Юрьев-Польского Владимир Тарасов.Земляки от души поздравляют своих спортсменов и тренеров и желают им новых высоких достижений.