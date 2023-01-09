По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности электросети.

На пожаре в Камешковском районе погиб 31-летний мужчина. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в региональном ГУ МЧС.В 16.43 8 января поступило сообщение о возгорании в деревне Новая Печуга. На ЧП выехали 4 единицы техники и 15 спасателей. На площади в 116 «квадратов» полыхал деревянный дом и хозпостройки. Во время тушения огня пожарные нашли труп мужчины 1991 года рождения.По предварительным данным, трагедия произошла из-за неисправности электросети. Точная причина будет установлена после лабораторной диагностики.