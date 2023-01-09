Новая социальная мера поддержки заработала с 1 января.

Во Владимирской области беременные, вставшие на учёт на ранних сроках, и родители детей до 17 лет получат единое пособие. Новая социальная мера поддержки заработала с 1 января.Она объединяет ряд действовавших ранее выплат и будет предоставляться семьям, чей доход не достигает прожиточного минимума. Размер субсидии зависит от заработка. Он составит от 50% до 100% от суммы регионального прожиточного минимума. В среднем: 7-14 тысяч рублей в месяц.На время введения единого пособия предусмотрен переходный период. Семьям предлагается перейти на новый формат выплат, либо сохранить прежний до окончания периода их действия.Подать заявление можно через госуслуги. С 9 января заявления родителей начали принимать в МФЦ и офисах Социального фонда РФ.