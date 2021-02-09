Оценили качество дорог во Владимире. В центре внимания активистов “Единой России” – наиболее проблемные участки. Среди таковых – пересечение улицы Офицерской с Быковским проездом. К

Оценили качество дорог во Владимире. В центре внимания активистов “Единой России” – наиболее проблемные участки. Среди таковых – пересечение улицы Офицерской с Быковским проездом. К настоящему времени депутаты владимирского Горсовета приняли решение организовать здесь нерегулируемый пешеходный переход. Но и на этом народные избранники останавливаться не собираются. Роман Мусихин, депутат Совета народных депутатов города Владимира: В