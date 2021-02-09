Новый год прошёл, но подарки еще не закончились. Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвёл итоги традиционной стимулирующей акции "В Новый год без долгов". Как стать участником в будущем и какие призы получили сегодняшние победители - в нашем сюжете.

Новый год прошёл, но подарки еще не закончились. Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" подвёл итоги традиционной стимулирующей акции "В Новый год без долгов". Как стать участником в будущем и какие призы получили сегодняшние победители - в нашем сюжете.Получать подарки всегда приятно, особенно когда они неожиданные и не требуют никаких усилий. Владимирский филиал "ЭнергосбыТ Плюс" провёл традиционную акцию "В Новый год - без долгов!" для своих добросовестных клиентов. А для участия в розыгрыше призов достаточно было всего лишь погасить задолженности и оплатить квитанцию за ноябрь и декабрь до конца 2020 года.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- В декабре 2020 года оказалось 65 тысяч клиентов, которые не имеют перед нами долгов на первое января. Мы им всем благодарны и сегодня подведём итоги и определим победителей.С помощью генератора случайных чисел среди участников были выбраны 160 счастливчиков со всей области где работает Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс». Совсем скоро они получат ценные призы.- Алло? - Екатерина Михайловна?- Да.- Добрый день, Вас беспокоит компания "ЭнергосбыТ плюс". Вы стали участником акции "В Новый год без долгов". Мы хотим Вас поздравить, Вы стали одним из победителей данной акции и выиграли сертификат на 3000 рублей.Каждый победитель сможет самостоятельно выбрать и приобрести необходимый товар по подарочному сертификату той или иной сетИ гипермаркетов.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Мы во-первых лицевые счета разместим на нашем сайте, чтобы клиенты могли себя увидеть. С каждым клиентом наши работники свяжутся по телефону, по тем контактным данным, что у нас есть, и мы обеспечим доставку этих сертификатов либо через наши офисы, либо другими способами. Но все клиенты получат.В "Энергосбыт Плюс" напоминают: платить вовремя - выгодно. И, кстати, компания регулярно проводит мотивирующие акции для клиентов.Дмитрий Горкин, Александр Голубев, Вести-Владимир.