Президент Украины Владимир Зеленский и его команда ведут страну к национальной катастрофе. Такое заявление сделал глава политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктор Медведчук.

Президент Украины Владимир Зеленский и его команда ведут страну к национальной катастрофе. Такое заявление сделал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.Поводом стало введение санкций против трех украинских оппозиционных телеканалов – "112 Украина", NewsOne и ZIK. Власти запретили им использовать радиочастотный ресурс страны и предоставлять услуги по распространению программ. Ограничения коснулись и владельца каналов Тараса Козака.Оппозиционер Виктор Медведчук заявил, что блокировка СМИ является прямым нарушением закона. По его словам, во главе Украины стоит непрофессиональная команда с "диктаторскими амбициями". Владимир Зеленский и его окружение намерены узурпировать власти и лишить граждан прав и свобод."Это самый короткий путь к национальной катастрофе из всех, которые могут быть", – подчеркнул Медведчук.Представители партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пояснили, что телеканалы пострадали из-за критики власти. Владимира Зеленского ругали за повышение тарифов на газ для украинцев, поддержку национал-радикалов и преследование русскоязычного населения страны.Оппозиция объявила украинскому лидеру импичмент. По мнению аналитика Михаила Погребинского, досрочный уход с поста президента пока не грозит. Эксперт пояснил, что большинство в парламенте представлено членами партии "Слуга народа".