Из Владимирской области на подшефные боевые корабли Черноморского флота был доставлен полезный груз.

Из Владимирской области на подшефные боевые корабли Черноморского флота был доставлен полезный груз. Об этом сообщила регионального правительства.Отмечается, что помощь военным морякам поступила по поручению губернатора Александра Авдеева. Защитники Отечества получили нужное оборудование и специальную технику. Моряки поблагодарили всех, кто принимал участие в сборе помощи.«Владимирская область – надёжная опора нашей Армии и Флота. Так было, так есть, так будет!» – говорится в опубликованном сообщении.