В субботу, 12 июля, в Александрове случилось смертельное ДТП.

В субботу, 12 июля, в Александрове случилось смертельное ДТП. Об этом сообщили наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на УМВД России по Владимирской области.Трагедия произошла в районе 19.10 на улице Гагарина. Предварительно установлено, что 42-летний мотоциклист на «Хонде» не сохранил безопасную дистанцию до едущего впереди автомобиля «Мицубиси». Транспортные средства столкнулись, и водитель двухколёсного транспорта умер на месте.