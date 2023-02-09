На улицах Суздаля появилось 100 современных контейнеров для раздельного сбора отходов. Как стало...

На улицах Суздаля появилось 100 современных контейнеров для раздельного сбора отходов.Как стало известно, это личная инициатива компания «Металлические решения». Отмечается, что новые контейнеры огнеустойчивые, ударопрочные, мобильные (на колёсах) и морозостойкие.Напомним, в 2021-2022 годах регионы уже закупали контейнеры по субсидии правительства. Поддержка проходила в рамках национального проекта «Экология». Тогда звучала общая цифра - «153 975 контейнеров для регионов». Не все они на 100% устроили жителей по «функционалу», но это был «рывок» от старых вариантов «классического» сбора мусора.Обеспечением контейнерным парком в регионах занимаются муниципалитеты и региональные операторы. Но частные компании также, как мы видим, вносят свой вклад. Передача контейнеров в Суздале прошла на безвозмездной основе.Правда, в группе Вконтакте «Российский экологический оператор» уже «посыпались» вопросы от жителей Суздаля, мол: «А куда дальше всё содержимое будут отвозить?».Фото: сообщество Вконтакте «Российский экологический оператор»