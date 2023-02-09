Во Владимире на территории Успенского собора перед его реставрацией пройдут масштабные...

Во Владимире на территории Успенского собора перед его реставрацией пройдут масштабные раскопки.Масштабные археологические раскопки пройдут этой весной на территории Успенского кафедрального собора во Владимире. Главный белокаменный храм региона готовят к реставрации. Сейчас специалисты обследуют памятник внутри и снаружи. Уже сделано предварительное заключение о его состоянии. О прошлом и будущем Успенского собора — сегодня в нашей рубрике «Музейные истории».Николай Лившиц:- Добрый день! Нет смысла представлять Успенский собор – один из древнейших храмов страны, символ Владимира, шедевр белокаменного зодчества XII века. Но, как любое здание, собор проходит испытание временем и его нужно реставрировать. Сейчас как раз начинается этот важнейший процесс, который организовал Владимиро-Суздальский музей-заповедник.Комплексные научные работы в Успенском соборе начались в августе прошлого года. Учёные исследовали строительные материалы, из которых сделан храм, покраску и растворы, которые там применялись в разное время, изучили температурно-влажностный режим. Сейчас обследуют стены и частично полы. Работы ведут тщательно, выявляя малейшие детали.Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских:- Часть трещин, которые существуют, они не видны на поверхности. Это может быть трещина волосяная, которая проходит по штукатурке, совсем такая тоненькая, а под штукатуркой могут быть серьёзные проблемы. Всё-таки здание исследуют довольно давно уже, по истории реставрации мы знаем основные проблемы – где эти трещины были, где реставрировать надо, где они частично сделаны, а где совсем не затронуты.Несмотря на то, что храм реставрируют не первый раз и сохранилась обширная литература по предыдущим работам, каждый раз собор ставит перед учёными новые вопросы и новые загадки. Например, в этот раз они появились по поводу древних погребений владимирских епископов. Впервые, судя по историческим источникам, их раскрыли в середине XIX века. А сейчас – явление второе, необычное.Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских:- Интрига получается. Была ли консоль изначально – вот эта ниша древняя? А если была – почему у неё утрачена арка из белого камня? Мы с вами видим кирпичную кладку. Оказывается, получается история ещё сложнее, чем мы её знаем. Это очень интересно, потому что это влияет на наши решения архитектурные. Да и просто интересно.Дальше будут археологические раскопки снаружи и внутри храма. Все работы по научному исследованию храма должны завершить в первой половине 2023 года. Предварительный вывод о состоянии Успенского собора на сегодняшний момент (а это финальная стадия исследований) – утешительный.Дмитрий Яковлев, главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских:- Состояние стабильное, но есть участки с трещинами, они были старые, известные. По ним большей частью проводились работы ещё Столетовым в 50-60-е годы двадцатого века. Но время прошло, и серьёзных инженерных работ после этого не проводилось. И под алтарной частью, в основном, есть отдельные трещины, которые нужно тировать. Но ничего катастрофического нет, всё более-менее держится нормально.Дальше на основе всех данных, собранных специалистами, создадут научно-проектную документацию. И по ней уже будут реставрировать на практике. Если, конечно, найдётся финансирование. Его, прежде всего, должно обеспечить государство. Но к благородному делу подключился ещё один пользователь храма – Русская православная церковь.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Сегодня, сейчас вот даже, пока мы с вами беседуем, приехали специалисты, проводят обследования по подсветке. Так что надеемся, что скоро не только рождественская ёлка, но и сам собор засияет. Действительно собор древний, за ним требуется уход, и теперь мы будем это делать вместе. И будем делать для единого комплекса – Успенский собор города Владимира.Николай Лившиц:Сколько времени займёт новая реставрация Успенского собора, сказать трудно. В XX веке это происходило несколько раз. Самая крупная и продолжительная реставрация была в конце 1970-х - начале 1980-х годов. Но с тех пор прошло почти полвека. Так что время не ждёт. Даже если речь идёт о памятнике, видевшем древнюю домонгольскую Русь.