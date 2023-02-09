Во Владимире незаконно уволенная многодетная мать получила невыплаченную зарплату и компенсацию...

Во Владимире незаконно уволенная многодетная мать получила невыплаченную зарплату и компенсацию морального вреда.Во Владимире судебные приставы взыскали с производителя колбасных изделий, замороженных полуфабрикатов и готовых блюд задолженность по заработной плате в пользу незаконно уволенной гражданки в сумме около 150 тысяч рублей.Жительница Владимира обратилась в суд, чтобы восстановить нарушенные трудовые права. Суд вынес решение в пользу матери четырех детей, незаконно уволенной из Службы документооборота предприятия по производству колбасных изделий. Ей выплатят заработок за время вынужденного 4-месячного прогула и компенсацию морального вреда.Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Октябрьского района города Владимира.Работодатель, нарушивший процедуру увольнения, оплатил задолженность по зарплате и выплатил денежную компенсацию морального вреда на общую сумму около 150 тысяч рублей. Трудовые права работника восстановлены, рассказала пресс-служба УФССП России по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com