Во Владимирской области изменились правила жарки шашлыков.
Владимирцы смогут жарить шашлыки,...
Во Владимирской области изменились правила жарки шашлыков.
Владимирцы смогут жарить шашлыки, практически не отходя от дачных домиков.
С первого марта допустимое расстояние от мангала до ближайшей постройки уменьшится - с пятидесяти до пяти метров. Госдума уже утвердила поправки в законодательство о пожарной безопасности. Открытый огонь можно будет разводить не ближе, чем в семи с половиной метрах от дома или сарая, и не менее, чем в пятнадцати - от ближайшего леса.