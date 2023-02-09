Во Владимирской области изменились правила жарки шашлыков. Владимирцы смогут жарить шашлыки,...

Во Владимирской области изменились правила жарки шашлыков.Владимирцы смогут жарить шашлыки, практически не отходя от дачных домиков.С первого марта допустимое расстояние от мангала до ближайшей постройки уменьшится - с пятидесяти до пяти метров. Госдума уже утвердила поправки в законодательство о пожарной безопасности. Открытый огонь можно будет разводить не ближе, чем в семи с половиной метрах от дома или сарая, и не менее, чем в пятнадцати - от ближайшего леса.