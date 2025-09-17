Информация об инциденте опубликована в сообществе в ВК Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Все произошло на Бзерпинском карнизе. Он находится недалеко от

Информация об инциденте опубликована в сообществе в ВК Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Все произошло на Бзерпинском карнизе. Он находится недалеко от курорта Красная поляна. Из поста ЮРПСО МЧС России: Три туриста в составе незарегистрированной группы планировали после ночевки дойти до ледника Холодного, однако, поздно вечером одной из участниц похода стало плохо – начались