За прошедшую неделю в полиции зарегистрировали 48 преступлений с использованием IT-технологий. Граждане лишились более 24 миллионов рублей. Неутешительную статистику подводят в пресс-службе
<a href="https://33live.ru/novosti/17-09-2025-vladimircy-otdali-distancionnym-moshennikam-svyshe-24-millionov-rublej.html" target="_blank">Владимирцы отдали дистанционным мошенникам свыше 24 миллионов рублей</a> - За прошедшую неделю в полиции зарегистрировали 48 преступлений с использованием IT-технологий. Граждане лишились более 24 миллионов рублей. Неутешительную статистику подводят в пресс-службе
[url=https://33live.ru/novosti/17-09-2025-vladimircy-otdali-distancionnym-moshennikam-svyshe-24-millionov-rublej.html]Владимирцы отдали дистанционным мошенникам свыше 24 миллионов рублей[/url] - За прошедшую неделю в полиции зарегистрировали 48 преступлений с использованием IT-технологий. Граждане лишились более 24 миллионов рублей. Неутешительную статистику подводят в пресс-службе