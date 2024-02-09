Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в текущем году будут отремонтированы региональные, местные и межмуниципальные дороги.

Проект, созданный по приказу Президента Российской Федерации, продолжает вести деятельность на улицах Владимира. Согласно плану, отремонтируют более километра проезжей части и тротуара на улице Горького.Ремонт дорог также коснётся улицы 10 Октября города Лакинска, улицы Шибаева в Собинке, улицы Октябрьская и Ошмарина в Судогде, улицу Энгельса в Суздали. Региональные трассы также попадают под ремонт: более 4 км дороги Гусь-Хрустальный – Купреево, 2 км дороги от Гороховца до Тумботино.