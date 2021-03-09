Среди свободных вакансий: водители, инженеры, рабочие, машинисты, сметчики, проектировщики, уборщики, прорабы, мастера участков.

Компания «Автодор» опубликовала информацию о поиске 3 500 сотрудников для строительства платной автомагистрали «Москва-Казань». Среди свободных вакансий: водители, инженеры, рабочие, машинисты, сметчики, проектировщики, уборщики, прорабы, мастера участков.По Владимирской области пройдёт пять участков новой трассы, на которых уже идут подготовительные работы. Её планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Общая протяженность дороги составит 794 километра. Для возведения объекта будут из частной собственности 22 земельных участка в Собинском и 30 – в Петушинском районах. Под неё также 553 гектара леса.