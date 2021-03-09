Это на пять человек меньше, чем накануне. И на 33 человека меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. По суточному приросту заболевших мы откатились к 20-му октября. Общее

Это на пять человек меньше, чем накануне. И на 33 человека меньше, чем в последний рабочий день предыдущей недели. По суточному приросту заболевших мы откатились к 20-му октября. Общее количество заражённых теперь 28 390. В лидерах антирейтинга сейчас Муром (+ 14 заболевших за сутки). Второе место у Владимира (13 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Кольчугино