В Гусь-Хрустальном крыша прогулочной веранды обрушилась прямо на девочку. Инцидент произошел в детском саду №12. Крыша сооружения рухнула прямо во время прогулки воспитанников. Пострадал

В Гусь-Хрустальном крыша прогулочной веранды обрушилась прямо на девочку. Инцидент произошел в детском саду №12. Крыша сооружения рухнула прямо во время прогулки воспитанников. Пострадал один ребенок – малышку быстро извлекли из-под завала и доставили в детскую больницу. У шестилетней девочки диагностировали перелом носа. Эта новость шокировала гусевчан. Ведь могла произойти настоящая трагедия. Иван Ширяев, общественник,