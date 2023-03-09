Обе сядут в тюрьму.

Во Владимире осуждены бывший председатель реготделения «Молодежного союза юристов РФ» и бывший руководитель комитета по молодежной политике администрации Владимирской области. Они признаны виновными в мошенничестве.С августа по ноябрь 2015 года женщины путём обмана похитили из областного бюджета 2 млн рублей, которые выделялись на проведение добровольческого форума «Добросаммит». На суде они не признали свою вину.Бывшая чиновница получила три года колонии, а также на 2,5 года лишена возможности занимать руководящие посты в госструктурах. Её сообщница получила 2 года и 8 месяцев тюрьмы. Осуждённым предоставили отсрочку в исполнении приговоров пока их детям не исполнится 14 лет. Кроме того, оны выплатят правительству области всю украденную сумму.Вердикт суда может быть обжалован.