Об этом сообщила прокуратура Владимирской области. Выяснилось, что была организована проверка...

Об этом сообщила прокуратура Владимирской области.Выяснилось, что была организована проверка деятельность компании «Инжиниринг» после одной из публикаций в СМИ. Издание рассказало, что фирма занимается незаконным сжиганием отходов.При проверке обнаружилось, что у компании есть лицензия на осуществление деятельности по cбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.Правда, сотрудники обнаружили следы горения отходов на открытом пространстве, а не в специализированной установке.Руководителю ООО «Инжиниринг» прокурором внесено представление. В отношении юридического лица, соответственно, возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.Кроме того, в ходе проверки были выявлены и другие нарушения. У предприятия «отсутствуют утверждённые нормативы образования отходов I класса опасности, в то время как фактически они образуются». А также информация о «движении отходов» не соответствует отчетности, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.В отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 8.1 КоАП РФ («несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов») и ст. 8.5 КоАП РФ («сокрытие или искажение экологической информации»).В настоящее время по требованию прокурора незаконная деятельность ООО «Инжиниринг» прекращена.Фото: pxfuel.com