Об этом сообщила прокуратура Владимирской области.
Выяснилось, что была организована проверка...
Об этом сообщила прокуратура Владимирской области.
Выяснилось, что была организована проверка деятельность компании «Инжиниринг» после одной из публикаций в СМИ. Издание рассказало, что фирма занимается незаконным сжиганием отходов.
При проверке обнаружилось, что у компании есть лицензия на осуществление деятельности по cбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности.
Правда, сотрудники обнаружили следы горения отходов на открытом пространстве, а не в специализированной установке.
Руководителю ООО «Инжиниринг» прокурором внесено представление. В отношении юридического лица, соответственно, возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Кроме того, в ходе проверки были выявлены и другие нарушения. У предприятия «отсутствуют утверждённые нормативы образования отходов I класса опасности, в то время как фактически они образуются». А также информация о «движении отходов» не соответствует отчетности, сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.
В отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 8.1 КоАП РФ («несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов») и ст. 8.5 КоАП РФ («сокрытие или искажение экологической информации»).
В настоящее время по требованию прокурора незаконная деятельность ООО «Инжиниринг» прекращена.
Фото: pxfuel.com