Во Владимирской области торгуют контрафактными препаратами для ветеринарии. Об этом сообщают в...

Во Владимирской области торгуют контрафактными препаратами для ветеринарии.Об этом сообщают в управлении Россельхознадзора. В ведомстве напоминают, что за их использование и оборот предусмотрена уголовная ответственность.Речь идет о препаратах (прежде всего - о вакцинах), ввезенных в страну по параллельному импорту. Федеральным законом до конца 2024 года допускается ввоз на территорию России иностранных препаратов медицинского назначения через третьи страны при условии, что на упаковке есть наклейка с информацией о лекарстве на русском языке. Однако на лекарства и препараты для ветеринарного применения этот закон не распространяется. В Россельхознадзоре напоминают, что некачественные лекарственные средства предоставляют вред и угрозу жизни животных, и подлежат изъятию из оборота. В то же время эксперты заявляют, что отечественные производители пока не могут обеспечить необходимый объем и качество многих препаратов, которые можно использовать в качестве аналогов.