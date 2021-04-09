Фигурантка, обманув сотрудницу отделения связи, получила пенсию за умершего мужчину.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летней жительницы города Вязники. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ (мошенничество).В декабре прошлого года в полицию обратились представители одного из отделений связи, сообщившие о хищении более 20 000 рублей, которые предназначались в качестве пенсионной выплаты местному жителю. Самостоятельно за деньгами пенсионер не пришел и сотрудник отделения отправилась по месту его регистрации, где застала дочь его сожительницы.В разговоре женщина убедила сотрудника отделения связи, что передаст деньги мужчине, однако, впоследствии выяснилось, что пенсионер к этому моменту уже умер.В ходе следствия установлено, что фигурантка знала о смерти пенсионера, но не стала сообщать об этом, решив обманным путем получить его пенсионные выплаты, которыми планировала распорядиться по своему усмотрению.Причиненный материальный ущерб был возмещен в полном объеме.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.