09.06.2021

2021-06-09 14:05:05

Вести-Владимир в 14.25: почему у ЕРКЦ собираются огромные очереди?

Смотрите в программе "Вести-Владимир":



- Облава на мотоциклистов:



Рейд в Собинском районе. За что сотрудники ГИБДД задерживают мотоциклистов?







- Очереди в ЕРКЦ:



Занять очередь за час до открытия. Почему так происходит в едином расчетном кассовом центре во Владимире?







- Орхидеи в регионе:



Дикие орхидеи - редкость для России. Цветение в Дюкинском заказнике.



