Нарушения в организации питания пациентов обнаружила прокуратура в двух муромских больницах. В пищевом блоке одной из них многие продукты хранились ненадлежащим образом, например,

Нарушения в организации питания пациентов обнаружила прокуратура в двух муромских больницах. В пищевом блоке одной из них многие продукты хранились ненадлежащим образом, например, обнаружены заветренные продукты в открытых емкостях, а в холодильнике для молочки лежали просроченные дрожжи. В прокуратуре рассказали и о нарушениях во второй больнице. Там в пищеблоке тоже продукты хранились ненадлежащим образом, например,