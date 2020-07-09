Для улучшения жизни в России необходимо продолжить осваивать территорию страны, считает бизнесмен Константин Малофеев. Он призвал правительство задуматься над равномерным расселением граждан.

Для улучшения жизни в России необходимо продолжить осваивать территорию страны, считает бизнесмен Константин Малофеев. Он призвал правительство задуматься над равномерным расселением граждан.Предприниматель предложил дальше развивать программу "Дальневосточный гектар" и установить разные налоговые условия для регионов. Страну можно разделить по привлекательности территории, считает он.Например, если человек захочет поселиться в Подмосковье, то должен будет платить за участок, а где-нибудь на Волге землю нужно давать бесплатно, пояснил Малофеев. Что касается Дальнего Востока, то там власти могли бы доплачивать человеку за строительство дома и освоение участка, полагает предприниматель.Таким образом население страны можно расселить равномерно, считает он. В регионах будут созданы дополнительные условия, и граждане перестанут стремиться в Москву, сказал бизнесмен в интервью .По опросам 60-70% населения хотят жить в своем доме, но система загоняет нас в многоэтажки. В России лишь треть семей живет в индивид. домах. Для сравнения: США 72%, Германия 82%, Финляндия 89%. Так почему власть не дает земельные участки и не поощряет строит-во индивид. домов?— Lilia Spasskova (@Lilia65772263)По разным оценкам, население Москвы составляет 12-15 миллионов – фактически это десятая часть страны. Эксперты рейтингового агентства Moody’s прогнозируют ускорение оттока граждан из регионов в столицу. Аналитики связывают это с пандемией коронавируса.По их мнению, из-за карантинных мер ситуация с экономикой в регионах продолжит ухудшаться: уменьшится поступление налогов, замедлится деловая активность. Наибольший урон понесут регионы со слаборазвитой инфраструктурой и низкими доходами населения.Самая сложная ситуация будет в Поволжье, прогнозируют в агентстве. Из-за этого люди еще больше будут стремиться в Москву и Санкт-Петербург в поисках лучшей доли.