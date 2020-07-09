09.07.2020

2020-07-09 14:40:04

Организаторов подпольных казино в Петушках оставили на свободе

В Петушках вынесли обвинительный приговор 39-летней жительнице района и ее 26-летнему знакомому за организацию и проведении азартных игр. Они получили сроки, но условные.

По информации регионального Следкома, в январе 2019 года предприниматель открыла в Покрове и Петушках игорные залы. В незаконную деятельность вовлекла своего знакомого.

Доступ игроков осуществлялся на условиях конспирации только для лиц, включенных обвиняемой в телефонный справочник.

Игорная деятельность по типу «онлайн-казино» приносила участникам стабильный доход до момента пресечения в апреле 2019 года сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Петушинскому району.

Из игровых залов изъято 75 единиц различного оборудования и наличные.

Соучастники признали вину и раскаялись. Предприимчивой женщине суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 4 месяца, мужчина приговорен к 1 году лишения свободы. Также суд постановил назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 год.