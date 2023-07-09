Народные приметы на 10 июля: почему на Самсонов день приглашают гостей и угощают их различными...

Народные приметы на 10 июля: почему на Самсонов день приглашают гостей и угощают их различными блюдами?В понедельник (10 июля 2023 года) в народном календаре – Самсонов день.Православная церковь 10 июля вспоминает Сампсона Странноприимца. Святой родился в Риме, в богатой и знатной христианской семье. С юных лет он сострадал больным, и потому выбрал профессию врача. Он не только лечил людей, но и всячески им помогал.Это интересно!К Самсонову дню приурочена интересная поговорка, напоминающая загадку: «На Самсона сено зелено – каша черная; сено черное – каша белая».Смысл поговорки в следующем: при сухой погоде хорошо сохнет сено, сохраняя зеленый цвет, и родится гречиха, из которой получается - «черная» каша. При дождливой погоде же сено гибнет, но хорошо растет просо, из которого варят «белую» пшеничную кашу.Что можно делать на Самсонов день?1. Толковать сны. Говорят, что в ночь на Самсона — они вещие. Сон ночью с 9 на 10 июля может исполниться в течение 10 дней.2. На завтрак нужно обязательно приготовить кашу на молоке и добавить в неё сливочное масло. Как считали наши предки, если выполнить все эти условия, в семье всегда будет благополучие и достаток.3. Приглашать гостей. В Самсонов день было принято на праздник приглашать к себе гостей и кормить их различными блюдами. Люди верили, что чем больше отдать другим, тем больше им воздастся.Что нельзя делать в Самосонов день?1. В этот день запрещается игнорировать просьбы о помощи. Иначе и Вам когда-то в будущем не помогут.2. Не стоит жалеть деньги на милостыню. Чем больше будет дано - тем больше впоследствии вернется.3. Не рекомендуется валяться в сене. По примете, у того, кто ослушается этого запрета, все сено сгниет.Народные приметы на 10 июля:Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета.Стрекоза рывками летит, сильно шурша крыльями – к непогоде.Если в этот день ясно солнышко светит, то в ближайшие семь недель будет солнечно.Фото: pxfuel.com