Сейчас власти ищут подрядчика.

На проспекте Строителей во Владимире построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его стоимость составит 44 млн рублей.Сейчас власти ищут подрядчика. Информация опубликована на сайте закупок. В спортивном комплексе установят оборудование, перекладины для отжиманий и подтягиваний, турники, брусья.Рядом со зданием благоустроят территорию. Там сделают искусственный газон. Также на территории установят стойки для игры в волейбол и большой тенис.Комплекс планируют открыть после 1 октября 2024 года.Напомним, что в Вязниках .