Об этом рассказали представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.

У деревни Большое Григорово под Кольчугино начался ремонт дороги. Об этом рассказали представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Коммунальщикам предстоит заменить несколько километров дорожного полотна трассы «Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики», а именно - с 44-го по 48-й километр.Пока что дорожники успели выполнить фрезерование участка. Вскоре им предстоит уложить новое асфальтобетонное покрытие и укрепить обочины щебнем. На этом участке дороги также появятся заездные карманы и посадочные площадки.