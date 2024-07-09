Об этом рассказали сами сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам по Владимирской области.

В ГИМСе предупредили владимирцев о возможности возникновения шторма. Об этом рассказали сами сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам по Владимирской области.Опасения возникают из-за устоявшейся жары, которая, как правило, сменяется резким порывистым ветром и ливнями. Это особенно опасно для любителей активного отдыха, сплавов на байдарках и других изделиях для удержания на плаву.Специалисты инспекции просят соблюдать все необходимые меры безопасности при выходе на воду.