В Муроме обсудили самые актуальные вопросы социально-демографической политики Как повысить...

В Муроме обсудили самые актуальные вопросы социально-демографической политикиКак повысить рождаемость и увеличить число многодетных семей? Подробности у Александра СыпченкоМихаил и Светлана Ерешкины вместе уже 30 лет. У них 2 детей и трое внуков. Они личным примером показывают, что крепкая и дружная семья - основа государства.Михаил и Светлана Ерешкины:- Познакомились на работе, понравились друг другу, вот так и живем, двое детей и трое внуков. Это старший наш внук Михаил.На Форуме депутаты и чиновники всех уровней, представители церкви и многодетные семьи обсуждают самые актуальные вопросы социально-демографической политики, направленные на поддержку традиционных семейных ценностей. Такие встречи сейчас проходят во всех регионах страны.Антон Котяков, министр труда и социальной защиты РФ:- Стратегия демографической политики - основополагающий документ для всех уровней государственной власти, мы готовим эту стратегию до 2036 года. Вместе с тем, чтобы в эту работу было вовлечено как можно больше заинтересованных участников процесса, проводим подобного рода форумы.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев подчеркнул, что для решения глобальных демографических задач необходим комплексный подход. Это и улучшение уровня жизни людей, строительство социально значимых объектов, создание новых рабочих мест.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Мы развиваем экономику для того, чтобы семьи могли планировать свою жизнь, свое домохозяйство и так далее. Сегодня звучала тема -семейный бизнес. Это важно, это малые фермерские хозяйства, мы знаем, что на селе многодетных семей гораздо больше, и здесь формы поддержки должны быть разнообразными.Председатель Законодательного собрания Владимирской области Ольга Хохлова отметила, что в регионе уже введены новые меры поддержки, которые касаются многодетных семей с доходом, не превышающим полтора прожиточных минимума. Это и право всех членов многодетных семей на бесплатное посещение один раз в месяц государственных и муниципальных кинотеатров, театров, музеев, выставок.Сейчас депутаты работают над совершенствованием механизма строительства домов для многодетных.Ольга Хохлова, председатель Законодательного собрания Владимирской области:- У них есть возможность ипотеки, льготной ипотеки, но все таки когда будет программа, федеральная программа в которой будет все расписано, что можно льготную часть ипотечного кредитования отдать на строительство дома, маткапитал, а остальное должны помочь государство, регион и муниципалитет.Лучшие практики по реализации мер поддержки семей с детьми, в том числе многодетных успешно работают во всех регионах, отмечает депутат Государственной Думы Алексей Говырин. Недаром 2024-й объявлен Президентом годом семьи.Алексей Говырин, депутат Государственной Думы от Владимирской области:- Президент обозначил особые задачи по развитию семьи, поддержки семьи по народосбережению, по тому чтобы создать все необходимые условия для того, чтобы увеличить рождаемость населения в нашей стране.Участники встречи отметили, что все предложения, выработанные на Форуме, станут частью стратегии демографической политики до 2036 года.Александр Сыпченко, "Вести-Владимир"