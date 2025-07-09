Пострадали Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Гусь-Хрустальный и Юрьев-Польский районы.

В ночь на 9 июля мощный ураган с ливнем и грозой обрушился на несколько районов Владимирской области области, включая Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Гусь-Хрустальный и Юрьев-Польский. Об этом местные жители рассказали в соцсетях.В Гусь-Хрустальном ветер повалил деревья и вызвал обрывы уличного освещения. В Александрове дерево упало на автомобиль. В Юрьев-Польском затопило стадион «Труд».Не успели оправиться от стихии, как в регион пришла аномальная жара. Температура воздуха уже достигла +30 градусов, и такая погода, по прогнозам, сохранится в ближайшие дни.