09.08.2021

2021-08-09 09:35:04

Во Владимирской области предстоит решить более 19 тысяч вопросов, поступивших на прямую линию Президента

Народный фронт совместно с чиновниками выработал стратегию по решению вопросов жителей региона, поступивших на прямую линию с Президентом РФ, лидером Народного фронта Владимиром Путиным.



Если в 2019 году на прямую линию с Президентом РФ поступило 8 тысяч сообщений от граждан, то в 2021 году их количество составило больше 19 тысяч. Поменялись и актуальные темы: раньше это было здравоохранение, ЖКХ и экология, то теперь социальное обеспечение, доступность медицины. В любом случае для решений конкретных вопросов граждан предстоит кропотливая совместная работа.



«Нам не нужно быть в состоянии «рака, лебедя и щуки». Для этого, мы считаем, необходимо выработать единый вектор развития, создать рабочую группу по вопросу работы с обращениями граждан и усердно работать по данному направлению. Конечно, силами волонтёров все не решить, поэтому нужна помощь. Большая часть обращений находится в компетенции органов муниципальной и региональной власти», - говорит руководитель регионального Исполкома Народного фронта во Владимирской области Виктория Дерипаско.



Общественники отметили, что ряд вопросов от жителей так и не был решен за предыдущий период, поэтому они повторно обращаются к Президенту. Некоторые ответы, мягко говоря, имеют формальный подход, когда человек обращается, например, с проблемой газификации, а в ответ ему пишут обо всем, кроме этой самой газификации. Естественно, у него возникают вопросы и к чиновникам, и к общественникам и к Президенту.



Из «новшеств» прямой линии 2021 год – сообщения от граждан приходят в общей массе. Это значит, что в ручном режиме необходимо будет уточнять недостающую информацию. Для этой предмодерационной работы общественники предлагают привлечь волонтеров, которые отлично себя зарекомендовали в акции #МыВместе



«Волонтеров надо вовлекать в этот процесс, чтобы снять часть вопросов с Народного фронта и чиновников. Это могут быть обращения, где необходима консультация, поиск контактных данных того либо иного органа. Также необходимо создать рабочую группу, куда добавить ответственных лиц с каждого департамента, чтобы ни одно обращение не прошло мимо профильной структуры. Она нужна, чтобы оперативно включаться в решение вопросов, которые по каким-то причинам не решаются», - объясняет сопредседатель ОНФ во Владимирской области Галина Мизелева.



Также общественники представили проект совместной отработки вопросов, поступивших на прямую линию к Президенту. За основу взяты лучшие практики других регионов. Все это необходимо для оперативного и качественного решения обращений граждан.