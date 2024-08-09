50-летнего директора риелторской фирмы задержали по подозрению в обмане 28 клиентов на 40 миллионов рублей, сообщили в УМВД. Название организации не раскрывается, однако, как подтвердил

50-летнего директора риелторской фирмы задержали по подозрению в обмане 28 клиентов на 40 миллионов рублей, сообщили в УМВД. Название организации не раскрывается, однако, как подтвердил источник «Шестого канала» в правоохранительных органах, речь идет о компании «Иоффе и партнеры». В конце июля мы писали, что уголовное дело по факту крупного мошенничества возбудили по требованию прокуратуры. Тогда