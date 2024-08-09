Власти Владимирской области не смогли найти подрядчика для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения.

Власти Владимирской области не смогли найти подрядчика для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия регионального значения. На госзакупках были размещены объявления о проведении работ по ремонту крыши здания "Женской гимназии", построенной в 1893 году в Муроме. Это здание имеет историческое и культурное значение для Российской Федерации.Гимназия предоставляла образование в гуманитарной сфере, что делало её привилегированным учебным заведением, давая возможность выпускницам поступить в высшие учебные заведения. Позднее она была преобразована и использовалась как школа труда, педагогический техникум, образцовое педагогическое училище и институт.Стоимость работ по ремонту кровли составила 10 миллионов рублей. Однако, после окончания приема заявок не было получено ни одного предложения от подрядчиков.