Для записи необходимо оставить заявку по номеру телефона: 8 (4922)33-50-77.

Каждую неделю в Министерстве архитектуры и строительства Владимирской области проводятся консультации для участников долевого строительства многоквартирных домов, застройщиками которых выступают ООО «ИнтерСтрой Плюс», ООО «ИнтерСтройВладимир», ООО «СитиСтрой», ООО «Капитал-строй».Заместитель министра архитектуры и строительства Надежда Долинская принимает желающих получить информацию каждый четверг и пятницу с 15:00. Для записи необходимо оставить заявку по номеру телефона: 8 (4922)33-50-77.